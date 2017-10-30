16:46 30 октября 2017 0

У Венедиктова продолжается конфликт с ведущими «России 1» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов на своей странице в Twitter осудил ведущего «России 1» Дмитрия Киселева в том, что для него «жертва» и «убийца» равны. Так Венедиктов отреагировал на слова тележурналистам о том, что мужчина, напавший с ножом на журналистку «Эха» Татьяну Фельгенгауэр, тоже вызывает жалость.

«Все, что вам надо знать про Дмитрия Киселева — „Жаль конечно, Татьяну Фельгенгауэр. Борис Гриц тоже вызывает жалость…“. Жертва = убийца», — опубликовал пост главред «Эха» утром 30 октября. За день его «ретвиттнули» 243 пользователя и «лайкнули» 438 раз.

Ранее в эфире программы «Вести недели» Киселев сказал: «Жалко Татьяну Фельгенгауэр. Борис Гриц тоже вызывает жалость, но жаль все же и остальную аудиторию „Эха“». Также телеведущий сравнил Венедиктова с Грицем. По словам Киселева, у обоих присутствуют симптомы «бреда преследования».

23 октября гражданин Израиля Борис Гриц прорвался в офис «Эха Москвы» и ударил заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Затем в Сети появились видеокадры, на которых мужчина говорит, что Фельгенгауэр его постоянно преследовала с помощью телепатии. В журналистской среде появилась версия, что Гриц пошёл на преступление из-за «атмосферы ненависти» на федеральном телевидении.