{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
16:46  30 октября 2017 0

«Жертва = убийца!» Венедиктов осудил Киселева за жалость в адрес устроившего резню на «Эхе»

Алексей Венедиктов презентует книгу по 25-летию
У Венедиктова продолжается конфликт с ведущими «России 1»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
все новости сюжета

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов на своей странице в Twitter осудил ведущего «России 1» Дмитрия Киселева в том, что для него «жертва» и «убийца» равны. Так Венедиктов отреагировал на слова тележурналистам о том, что мужчина, напавший с ножом на журналистку «Эха» Татьяну Фельгенгауэр, тоже вызывает жалость.

«Все, что вам надо знать про Дмитрия Киселева — „Жаль конечно, Татьяну Фельгенгауэр. Борис Гриц тоже вызывает жалость…“. Жертва = убийца», — опубликовал пост главред «Эха» утром 30 октября. За день его «ретвиттнули» 243 пользователя и «лайкнули» 438 раз.

Ранее в эфире программы «Вести недели» Киселев сказал: «Жалко Татьяну Фельгенгауэр. Борис Гриц тоже вызывает жалость, но жаль все же и остальную аудиторию „Эха“». Также телеведущий сравнил Венедиктова с Грицем. По словам Киселева, у обоих присутствуют симптомы «бреда преследования».

23 октября гражданин Израиля Борис Гриц прорвался в офис «Эха Москвы» и ударил заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Затем в Сети появились видеокадры, на которых мужчина говорит, что Фельгенгауэр его постоянно преследовала с помощью телепатии. В журналистской среде появилась версия, что Гриц пошёл на преступление из-за «атмосферы ненависти» на федеральном телевидении.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров