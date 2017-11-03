«АвтоВАЗ» пережил сильнейший спрос на машины Lada в 2017 году

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в октябре продал 28, 6 тысячи машин Lada — на 22,9% процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего за десять месяцев было реализовано 249,8 тысячи автомобилей, что превышает прошлогодние показатели на 17,2%.
Самым популярным автомобилем среди россиян считается Lada Granta, пишет ТАСС. С января по октябрь «АвтоВАЗ» продал 75,9 тысячи таких автомобилей. Продажи Lada Vesta превысили 61,3 тысячи автомобилей.
Самые высокие темпы роста показала модель Lada XRAY. Увеличение продаж компактного городского кроссовера по отношению к октябрю 2016 года составило 62,4%, а за 10 месяцев достигло 78,9%.
Летом об экспорте седанов Lada Vesta Россия договорились с Кубой. Продукция «АвтоВАЗа» там станет официальной машиной такси, уточняет «Русская планета».
Ранее в России был опубликован рейтинг самых продаваемых кроссоверов. В нем пятое место занял легендарный отечественный внедорожник LADA 4×4. Первое место авторы отдали модели Hyundai Creta.