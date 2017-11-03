{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
21:07  03 ноября 2017 0

«АвтоВАЗ» пережил сильнейший спрос на машины Lada в 2017 году

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, веста, лада, автоваз
Продажи Lada Vesta превысили 61,3 тысячи автомобилейФото: Антон Белицкий © URA.RU

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в октябре продал 28, 6 тысячи машин Lada — на 22,9% процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего за десять месяцев было реализовано 249,8 тысячи автомобилей, что превышает прошлогодние показатели на 17,2%.

Самым популярным автомобилем среди россиян считается Lada Granta, пишет ТАСС. С января по октябрь «АвтоВАЗ» продал 75,9 тысячи таких автомобилей. Продажи Lada Vesta превысили 61,3 тысячи автомобилей.

Самые высокие темпы роста показала модель Lada XRAY. Увеличение продаж компактного городского кроссовера по отношению к октябрю 2016 года составило 62,4%, а за 10 месяцев достигло 78,9%.

Летом об экспорте седанов Lada Vesta Россия договорились с Кубой. Продукция «АвтоВАЗа» там станет официальной машиной такси, уточняет «Русская планета».

Ранее в России был опубликован рейтинг самых продаваемых кроссоверов. В нем пятое место занял легендарный отечественный внедорожник LADA 4×4. Первое место авторы отдали модели Hyundai Creta.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров