04:58 04 ноября 2017 0

Актер рассказал, что относится к поколению людей, где подобное отношение к женщинам является нормой ФОТО: Flickr

Американский актер и режиссер Алек Болдуин извинился перед женщинами за свое поведение. Он заявил, что раньше «относился к ним крайне сексистски». Звезда Голливуда выступил с признанием на мероприятии медиацентра «Пейли».

«Я издевался над женщинами, я пренебрегал женщинами, я недооценивал женщин. И это не правило — иногда я делал то, что многие мужчины делают. Это когда ты не обращаешься с женщиной так же, как с мужчиной», — цитирует актера «Лента.ру».

Болдуин рассказал, что относится к поколению людей, где подобное отношение к женскому полу является нормой, и он хочет, чтобы это изменилось. Режиссер добавил, что знал и подозревал о случаях домогательств, но не представлял такого огромного масштаба, «когда о приставаниях сообщают сотни и сотни женщин».

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на заявление актера с недоверием. Болдуина заподозрили в попытке принести извинения прежде, чем его кто-то обвинит в сексуальных домогательствах: «Алек Болдуин действительно пытается извиниться до того, как его жертвы начнут рассказывать о нападках. Он ужасно относится к собственной дочери, поэтому я совершенно не удивлён», — пишет пользователь beanz425. «Ты должен скрывать весьма интересные вещи, раз предвосхищаешь обвинения в свой адрес. Будем следить за развитием событий!» — отметил ClamantisD.

Алек Болдуин сыграл в таких фильмах, как «Перл-Харбор», «Отступники», «На грани», «Мой ангел-хранитель», «Привычка жениться».

Крупный скандал с домогательствами в Голливуде начался с известного продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в грубых приставаниях такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Лена Хиди. После этого, актер из сериала «Star Trek» Энтони Рэпп обвинил кинозвезду Кевина Спейси в педофилии. Он рассказал, что неприятный инцидент произошел 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. В аналогичной ситуации оказались двукратный обладатель Оскара Дастин Хоффман и режиссер Джеймс Тобэк, который заманивал молодых девушек в номер гостиницы, якобы на пробы, где начинал задавать непристойные вопросы и совершать развратные действия.