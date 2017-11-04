{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 ноября 2017
03 ноября 2017
04:58  04 ноября 2017 0

«Я издевался над женщинами». Алек Болдуин признался в домогательствах, не дожидаясь обвинений

Актер рассказал, что относится к поколению людей, где подобное отношение к женщинам является нормойФОТО: Flickr

Американский актер и режиссер Алек Болдуин извинился перед женщинами за свое поведение. Он заявил, что раньше «относился к ним крайне сексистски». Звезда Голливуда выступил с признанием на мероприятии медиацентра «Пейли».

«Я издевался над женщинами, я пренебрегал женщинами, я недооценивал женщин. И это не правило — иногда я делал то, что многие мужчины делают. Это когда ты не обращаешься с женщиной так же, как с мужчиной», — цитирует актера «Лента.ру».

Болдуин рассказал, что относится к поколению людей, где подобное отношение к женскому полу является нормой, и он хочет, чтобы это изменилось. Режиссер добавил, что знал и подозревал о случаях домогательств, но не представлял такого огромного масштаба, «когда о приставаниях сообщают сотни и сотни женщин».

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на заявление актера с недоверием. Болдуина заподозрили в попытке принести извинения прежде, чем его кто-то обвинит в сексуальных домогательствах: «Алек Болдуин действительно пытается извиниться до того, как его жертвы начнут рассказывать о нападках. Он ужасно относится к собственной дочери, поэтому я совершенно не удивлён», — пишет пользователь beanz425. «Ты должен скрывать весьма интересные вещи, раз предвосхищаешь обвинения в свой адрес. Будем следить за развитием событий!» — отметил ClamantisD.

Алек Болдуин сыграл в таких фильмах, как «Перл-Харбор», «Отступники», «На грани», «Мой ангел-хранитель», «Привычка жениться».

Крупный скандал с домогательствами в Голливуде начался с известного продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в грубых приставаниях такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Лена Хиди. После этого, актер из сериала «Star Trek» Энтони Рэпп обвинил кинозвезду Кевина Спейси в педофилии. Он рассказал, что неприятный инцидент произошел 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. В аналогичной ситуации оказались двукратный обладатель Оскара Дастин Хоффман и режиссер Джеймс Тобэк, который заманивал молодых девушек в номер гостиницы, якобы на пробы, где начинал задавать непристойные вопросы и совершать развратные действия.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров