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16 ноября 2017
09:00  16 ноября 2017 0

Вспышка смертельного вируса, Екатеринбург на «Экспо-2025» и Киркорова наградили. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев подтвердил создание коалициисайт «Кандидат против всех»

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Главное к этому часу:

Собчак пойдет на выборы как кандидат от «Гражданской инициативы». У нее уже даже партийный значок есть.

Екатеринбург вступил в борьбу за право принять «ЭКСПО-2025». Ради этого городу дали новый музей, министр заговорил по-французски, Познер надел триколор. Рассказываем, как это было.

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке вируса Марбург. От него умерли четыре человека.

Банки смогут получать справки о судимости россиян. Справки будут влиять на оценку платежеспособности клиентов. Темное прошлое теперь не скрыть.

На Ямале чиновники стали лидерами по части коррупционных преступлений. Обошли гаишников и учителей.

Владимир Путин наградил Киркорова орденом Почета. А певец рассказал, что президент слушает его песни.

Полина Миклашевская
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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