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Главное к этому часу:
Собчак пойдет на выборы как кандидат от «Гражданской инициативы». У нее уже даже партийный значок есть.
Екатеринбург вступил в борьбу за право принять «ЭКСПО-2025». Ради этого городу дали новый музей, министр заговорил по-французски, Познер надел триколор. Рассказываем, как это было.
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке вируса Марбург. От него умерли четыре человека.
Банки смогут получать справки о судимости россиян. Справки будут влиять на оценку платежеспособности клиентов. Темное прошлое теперь не скрыть.
На Ямале чиновники стали лидерами по части коррупционных преступлений. Обошли гаишников и учителей.
Владимир Путин наградил Киркорова орденом Почета. А певец рассказал, что президент слушает его песни.