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16 ноября 2017
15 ноября 2017
10:24  16 ноября 2017 0

Определились все страны—участники футбольного ЧМ-2018

Запуск часов отсчитывающих время до ЧМ-2018 в Екатеринбурге, футбол, чм-2018, russia-2018
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июляФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Определились все 32 участника чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Перу стала последней командой, которая попала в турнир.

Хозяевами поля на чемпионате выступит сборная России. Как передает РИА Новости, помимо нашей страны примет участие также Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия, Швеция, Дания, Австралия и Перу. В результате получается, что на ЧМ в России сыграют все победители прошлых чемпионатов мира, кроме сборной Италии.

Заключительным матчем в выборе участников стал ответный стыковой матч между сборными Перу и Новой Зеландии, который состоялся в Лиме. Перуанцы одержали победу. Сборная России на данный момент занимает 65-е место в рейтинге ФИФА — самое низкое из всех команд, которые выступят в финальной части чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборная Италии покинула мировое первенство после проигрыша квалификационного матча. Италия уступила победу Швеции, лишившись шанса побороться за чемпионство в ЧМ-2018. Напомним, что итальянская сборная четыре раза становилась чемпионом мира по футболу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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