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05 декабря 2017
11:40  05 декабря 2017 0

120 тысяч россиян потребовали расследовать загрязнение рутением в Челябинской области

Замер радиационного фона на улицах Екатеринбурга, микрорентгены, замер радиации, дозиметр, аллея культуры
Источник загрязнения до сих пор не выявленФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выброс рутения на Урале
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В интернете опубликовали петицию с требованием расследовать причины радиоактивного загрязнения воздуха в Челябинской области изотопом рутений-106, произошедшего в сентябре — октябре 2017 года. Ее автор, москвич Станислав Шпитманский, утверждает, что до сих пор не выявлен источник загрязнения и расследование инцидента практически не ведется.

«Требуем провести всеобъемлющее расследование причин загрязнения и принять все необходимые меры для устранения источника, наказания виновных, и недопущения подобного в будущем», — указано в тексте петиции, которую подписали уже почти 120 тысяч человек.

Ранее информацию о загрязнении воздуха рутением-106 прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что в Кремле не располагают информацией об аварийных ситуациях в Челябинской области, отмечает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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