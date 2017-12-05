11:40 05 декабря 2017 0

Источник загрязнения до сих пор не выявлен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В интернете опубликовали петицию с требованием расследовать причины радиоактивного загрязнения воздуха в Челябинской области изотопом рутений-106, произошедшего в сентябре — октябре 2017 года. Ее автор, москвич Станислав Шпитманский, утверждает, что до сих пор не выявлен источник загрязнения и расследование инцидента практически не ведется.

«Требуем провести всеобъемлющее расследование причин загрязнения и принять все необходимые меры для устранения источника, наказания виновных, и недопущения подобного в будущем», — указано в тексте петиции, которую подписали уже почти 120 тысяч человек.

Ранее информацию о загрязнении воздуха рутением-106 прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что в Кремле не располагают информацией об аварийных ситуациях в Челябинской области, отмечает «Национальная служба новостей».