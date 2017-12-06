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06 декабря 2017
21:36  06 декабря 2017 0

Пугачева отказалась петь для россиян на Новый год

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Официально информацию о концертах с участием Пугачевой не комментировалиФото: depositphotos.com © URA.RU

Примадонна Алла Пугачева отказалась участвовать в записи новогодних телевизионных программ. Переписку с директором артистки Еленой Чупраковой опубликовал в Facebook активист Вадим Манукян, который выступал за сокращение участия певицы в праздничных программах.

Фото: Facebook Вадима Манукяна

«В интернете выложен скрин переписки между директором Аллы Пугачевой Еленой Чупраковой и поклонником народной артистки СССР. Из него становится понятно, что ни в одном из новогодних шоу Алла Пугачева участия в этом году не примет», — написал он в соцсети. При этом официально пока отказ примадонны от съемок не подтвердила ни дирекция «Первого телеканала», ни сама певица.

Как писало «URA.RU» ранее, в начале 2017 года тысячи россиян подписали петицию об исключении Аллы Пугачевой и Максима Галкина из новогоднего эфира. Осенью «Первый канал» пошел навстречу пожеланиям зрителей, провел опрос и пообещал по его результатам составить новую программу праздничных концертов.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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