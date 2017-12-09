Необычное явление засняли с борта МКС
Командир 53-го экипажа МКС астронавт NASA Рэнди Брезник сделал уникальный снимок, запечатлев северное сияние над восточным побережьем Соединенных Штатов в ночное время. В подписи к снимку он указал, что на изображении можно рассмотреть Нью-Йорк и Нью-Джерси.
Фотографию Брезник опубликовал в своем аккаунте в микроблоге «Твиттер». Снимок набрал более 7,5 тысяч «лайков».
Ранее северное сияние в разных районах города наблюдали жители Санкт-Петербурга. Одновременно небо озарилось в нескольких регионах России, пишет газета «Известия».
В октябре этого года, как писало «URA.RU», житель Пермского края снял на камеру редкое для региона северное сияние. Съемка велась недалеко от деревни Захарово Лысьвенского района.