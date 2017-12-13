11:10 13 декабря 2017 1

Длительный бег снижает уровень тестостерона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Немецкие ученые выяснили, какие виды спорта могут нанести вред мужскому здоровью. Исследование опубликовано в профессиональном журнале Originalia.

Специалисты Кельна сообщили, что негативное влияние на потенцию оказывает велоспорт. Ученые рекомендуют мужчинам-велосипедистам выбирать широкие седла и регулярно изменять позу при езде. Также вредны верховая езда, катание на мотоцикле и — неожиданно, — марафонский бег. Длительные нагрузки на марафонцев приводят к тому, что у них в организме падает уровень тестостерона, пишет Lenta.ru.

Но есть для мужчин — в том числе не только для спортсменов, — и хорошие новости. В начале декабря ученые назвали шампанское лучшим напитком для продления эрекции.