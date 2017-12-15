Лавров рассказал о вмешательстве США в российские выборы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что иностранные государства постоянно вмешиваются в российские выборы, в том числе США. Политик заметил, что президент России Владимир Путин не единожды озвучивал конкретные примеры.
«В наши выборы вмешиваются постоянно, президент неоднократно приводил конкретные примеры», — цитирует Лаврова RT.
Лавров заметил, что дипломаты американского посольства принимали участие в митингах оппозиционеров. Но добавил, что в любом случае конечное решение на выборах всегда остается за гражданами РФ, пишет Nation News.
Американские власти обвиняют Россию в организации хакерских атак, которые, по их мнению, повлияли на итоги президентских выборов в США в 2016 году (в них победил Дональд Трамп). Подозрения стали предлогом для введения новых антироссийских санкций.
Кремль информацию о вмешательстве в президентскую гонку в Америке опровергает. При этом житель Екатеринбурга Константин Козловский заявил о своей причастности к кибератаке на США. Программист рассказал, что действовал по поручению сотрудников ФСБ.
Ранее Софед РФ одобрил предложение о проведении выборов президента 18 марта, пишет «Национальная служба новостей».