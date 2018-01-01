В Липецкой области мужчина избил бывшую жену и снял с нее часть скальпа. ФОТО

11:15 01 января 2018 5

Бывший муж постоянно угрожает женщине расправой Фото: depositphotos.com © URA.RU

В городе Лебедянь Липецкой области мужчина ворвался в квартиру бывшей супруги, жестоко избил и попытался снять с нее скальп. Частично ему это удалось. Экс-супруга написала на садиста заявление в полицию, однако мужчина до сих пор на свободе, сообщил на своей странице «ВКонтакте» липецкий депутат Андрей Трофименков.

«После избиения он ножом отрезал ей часть волос с кожей на голове!», — написал парламентарий. Депутат уточнил, что сейчас девушка находится в больнице и боится возвращаться домой, так как ей и ее матери постоянно поступают угрозы. «Несмотря на заявление в полицию, которое она передала 24 часа назад, бывший муж не задержан. Он продолжает звонить ей и ее матери, писать сообщения в социальных сетях!», — отметил Трофименков.

1/3 Фото: страница «ВКонтакте» Андрея Трофименкова

На своей странице он полностью опубликовал обращение Ларисы, которая сообщила, что бывший супруг ногой выбил дверь ее квартиры, когда она находилась дома с их маленьким сыном одна. Он несколько раз ударил бывшую супругу по животу, а затем пытался изнасиловать. После этого мужчина достал нож, «начал резать волосы, задел кожу, вырвал кусок, потекла кровь». Мужчина также пытался вытолкнуть свою бывшую супругу с балкона четвертого этажа, но вовремя подоспела бабушка жертвы. Лариса отметила, что ушла от мужа еще полгода назад, но он до сих пор продолжает ее преследовать. При этом полиция на ее заявления никак не реагирует.

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