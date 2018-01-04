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05 января 2018
04 января 2018
18:34  04 января 2018 2

Зрителей поразило возвращение Малахова на «Первый канал»

Андрей Малахов, малахов андрей
Последний эфир программы с Малаховым состоялся 25 января 2017 годаФото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

Ведущий Андрей Малахов снова появился на «Первом канале». В эфире показали повтор программы «Аффтар жжот», записанный в начале 2017 года.

Взволнованные зрители в соцсетях уже начали обсуждать передачу. Некоторые решили, что Малахов решил вернуться на главный федеральный канал. «Андрей, вы снова на Первом канале? Это неожиданно!» — написал в Instagram один из подписчиков журналиста. Отметим, последний эфир программы с Андреем Малаховым состоялся 25 января, сейчас передачу ведет Дмитрий Борисов.

Как писало «URA.RU», ранее экс-ведущий «Пусть говорят» Андрей Малахов отказался забирать статуэтку ТЭФИ, которую программа получила в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма». Малахов считает, что премию достойна получить вся команда, которая трудилась над шоу. Программа получила премию в октябре, когда Малахов уже работал в «Прямом эфире» на «России 1».

Юрий Викторов
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