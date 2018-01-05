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05 января 2018
Главные новости Москвы
07:25  05 января 2018 19

В Чечне задержан экс-боец Росгвардии, убивший подростка во время новогоднего салюта

Открытие военно-патриотического клуба
Бойцы устроили салют из тебельного оружияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Грозном по подозрению в непреднамеренном убийстве 15-летней девушки задержан бывший боец Росгвардии. Мужчина вместе с другими военными в новогоднюю ночь стрелял из боевого пистолета в воздух, одна из пуль попала в окно и убила подростка.

«Установлено, что он [бывший силовик] вместе со своими сослуживцами произвел несколько выстрелов в воздух из табельного оружия в качестве салюта по случаю Нового года», — рассказал источник «Кавказского узла» в республиканском МВД.

Задержанный свою вину не признает. Как пишет агентство «Кавказ.Реалии», силовик отрицает, что именно его пуля попала в 15-летнюю девушку. Эксперты сейчас проводят баллистическую экспертизу, которая установит, чья пуля убила девушку.

В Росгвардии заявили, что задержанный был уволен со службы еще в декабре. Родственники похоронили девушку-подростка в поселке Кундуховский в Гудермесском районе Чечни.

Нина Калинина
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