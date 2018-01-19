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19 января 2018
Главные новости Москвы
13:22  19 января 2018 1

На мэра завели уголовное дело из-за куска земли за 80 млн рублей

Задержанный режиссер Кирилл Серебренников у СК РФ. Москва, следственный комитет рф, табличка
По подсчетам СК России, ущерб от действий чиновника исчисляется десятками миллионов рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Возбуждено уголовное дело в отношении главы Махачкалы Мусы Мусаева. Его подозревают в превышении полномочий при выделении земли с ущербом 80 млн рублей, сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о передаче в собственность земельного участка и получил за это 1,1 млн рублей. При этом мэр Махачкалы знал, что участок является собственностью Дагестана. Рыночная стоимость куска земли — более 81 млн рублей. Таким образом, ущерб бюджету Дагестана от действий главы города оценивается в 80 млн рублей, говорится на сайте СК.

Против мэра Мусаева возбудили уголовное дело по статье «совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий». Ранее RT сообщало, что на рабочем месте и в доме мэра Махачкалы проходят обыски.

Артем Косых
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