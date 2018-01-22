Эротический рассказ убрали из школьной программы после скандала в Сибири

16:53 22 января 2018 0

Школьники больше не будут изучать скандальный рассказ Тибора Фишера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассказ Тибора Фишера «Коллекционная вещь» больше не будут изучать в школах Кемерово. Такое решение специальная комиссия приняла после скандала, связанного с тем, что в произведении родители учеников обнаружили фрагменты слишком откровенного содержания.

В пресс-службе администрации Кемерова рассказали, что учителям русского языка и литературы рекомендовали более тщательно выбирать тексты для использования на уроках, отмечает портал VSE42.Ru. При этом нашумевшее произведение Фишера было опубликовано в учебнике из перечня, утвержденного Приказом Минобрнауки. Это значит, что учитель выбрал его для изучения на основании федерального закона, а не по собственной инициативе.

Ранее «URA.RU» писало о том, что учитель в Кемерово дал семиклассникам задание написать сочинение по рассказу с эротическим содержанием — этот факт возмутил родителей школьников и заставил Управление образования Кемерово разбираться в ситуации.