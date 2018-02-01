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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:33  01 февраля 2018 2

«Глаз, который упал в унитаз». Детский омбудсмен Кузнецова составила список неприличных детских книг

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Кузнецова считает, что «есть над чем посмеяться, но и задуматься тоже нужно»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о некоторых неприличных литературных произведениях для школьников. По ее словам, есть над чем задуматься.

Детский омбудсмен считает, что такие материалы «даже взрослым показывать страшно», сообщает канал 360. В качестве примера она привела стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который «упал в унитаз, глянул он прощальным взором, голубиным оком», и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь».

Всего она представила 16 странных книг на конференции в Российской государственной детской библиотеке. По ее словам, «тут есть над чем посмеяться, но задуматься тоже нужно».

Напомним, что ранее Кузнецова высказалась о необходимости срочно ввести должность психолога во всех школах после нападений учеников на образовательные учреждения. Кроме того, омбудсмен призвала не превращать школы в «бункеры».

Ольга Дудорова
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