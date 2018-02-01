18:33 01 февраля 2018 2

Кузнецова считает, что «есть над чем посмеяться, но и задуматься тоже нужно» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о некоторых неприличных литературных произведениях для школьников. По ее словам, есть над чем задуматься.

Детский омбудсмен считает, что такие материалы «даже взрослым показывать страшно», сообщает канал 360. В качестве примера она привела стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который «упал в унитаз, глянул он прощальным взором, голубиным оком», и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь».

Всего она представила 16 странных книг на конференции в Российской государственной детской библиотеке. По ее словам, «тут есть над чем посмеяться, но задуматься тоже нужно».

Напомним, что ранее Кузнецова высказалась о необходимости срочно ввести должность психолога во всех школах после нападений учеников на образовательные учреждения. Кроме того, омбудсмен призвала не превращать школы в «бункеры».