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19 февраля 2018
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Главные новости Москвы
08:04  19 февраля 2018 0

«Ядерный чемоданчик» Трампа вызвал потасовку секретных агентов в Китае

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В здании парламента КНР произошел конфликт между службами Китая и СШАФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и сотрудник Секретной службы США едва не устроили потасовку с представителями служб безопасности Китая. Инцидент произошел в ноябре 2017 года во время визита президента США Дональд Трамп в Пекин. Причиной стал «ядерный чемоданчик» американского лидера.

Происшествие случилось, когда американская делегация прибыла в Дом народных собраний в центре китайской столицы. Агент Секретной службы, отвечающий за транспортировку чемоданчика с ядерными кодами, вместе с остальными попытался пройти в здание парламента Китая, однако его остановили представители службы безопасности. Для разъяснения ситуации американский агент позвал Келли, который велел ему следовать за всеми.

Представитель китайской службы безопасности схватил Келли за руку, но американец резко его оттолкнул. Агент с «ядерным чемоданчиком» также оттолкнул китайского стража порядка, повалив его на пол, сообщает ТАСС. Вскоре после инцидента власти КНР извинились перед Вашингтоном, попросив не придавать досадный инцидент огласке.

«Ядерный чемоданчик» представляет собой сумку с секретными кодами для запуска ядерных ракет. Агент Секретной службы, отвечающий за секретные коды, обязан всегда сопровождать президента.

Ранее Трамп заявил, что причиной хаоса и раскола в США стало российское вмешательство. Об этом он написал в Twitter.

Иван Шестак
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