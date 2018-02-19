16:19 19 февраля 2018 8

Партия опровергла вступление Грудинина в ее ряды Фото: Анна Майорова © URA.RU

КПРФ, ранее опровергавшая новость о том, что кандидат в президенты РФ Павел Грудинин вступил в партию, все-таки опубликовала на своем официальном сайте сообщение о приеме политика в коммунисты. Однако позже текст новости был исправлен. По новым данным, Грудинину вручили не партбилет, а медаль с наградной книжкой.

Между тем текст сообщения от 19 февраля сохранился в кэше Google. В новости говорится: «Он (Грудинин — прим. ред.) получил партийный билет в возглавляемом им подмосковном Совхозе имени Ленина. Вручение состоялось на митинге перед отправлением в Донбасс семидесятого гуманитарного конвоя, сформированного КПРФ».Позднее КПРФ опубликовала опровержение, а также обвинила журналистов в искажении информации и посоветовала «впредь быть внимательней и не путать наградную книжку с партийным билетом».

Эту информацию оперативно убрали из ленты новостей сайта КПРФ Скрин с сайта kprf.ru

Напомним, в ЦИК при регистрации в качестве кандидата в президенты у скандального бизнесмена Грудинина неожиданно обнаружились счета за границей, писала «Национальная служба новостей». Он срочно их закрыл, уверяя, что все деньги с иностранных счетов он подарил родственнику.

Бывший единоросс Грудинин является беспартийным. Об этом ранее заявлял лидер коммунистов Геннадий Зюганов. При этом он пояснил, что кандидат в президенты от компартии Грудинин не сможет возглавить КПРФ после выборов.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост главы государства являются восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).