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19 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:19  19 февраля 2018 8

Сообщение КПРФ о вступлении Грудинина в партию сохранилось в кэше Google. СКРИН

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, рука у лица, грудинин павел
Партия опровергла вступление Грудинина в ее рядыФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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КПРФ, ранее опровергавшая новость о том, что кандидат в президенты РФ Павел Грудинин вступил в партию, все-таки опубликовала на своем официальном сайте сообщение о приеме политика в коммунисты. Однако позже текст новости был исправлен. По новым данным, Грудинину вручили не партбилет, а медаль с наградной книжкой.

Между тем текст сообщения от 19 февраля сохранился в кэше Google. В новости говорится: «Он (Грудинин — прим. ред.) получил партийный билет в возглавляемом им подмосковном Совхозе имени Ленина. Вручение состоялось на митинге перед отправлением в Донбасс семидесятого гуманитарного конвоя, сформированного КПРФ».Позднее КПРФ опубликовала опровержение, а также обвинила журналистов в искажении информации и посоветовала «впредь быть внимательней и не путать наградную книжку с партийным билетом».

Эту информацию оперативно убрали из ленты новостей сайта КПРФ
Скрин с сайта kprf.ru
Новость по теме
Зюганов заявил, что Грудинин не сможет возглавить КПРФ после выборов

Напомним, в ЦИК при регистрации в качестве кандидата в президенты у скандального бизнесмена Грудинина неожиданно обнаружились счета за границей, писала «Национальная служба новостей». Он срочно их закрыл, уверяя, что все деньги с иностранных счетов он подарил родственнику.

Бывший единоросс Грудинин является беспартийным. Об этом ранее заявлял лидер коммунистов Геннадий Зюганов. При этом он пояснил, что кандидат в президенты от компартии Грудинин не сможет возглавить КПРФ после выборов.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост главы государства являются восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Скрин с официального сайта КПРФ

Наталья Михалева
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