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24 февраля 2018
23 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:31  24 февраля 2018 0

Собчак рассказала избирателям о своих губернаторских амбициях

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, руки в замок
Глава Санкт-Петербурга может расслабитьсяФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Ксения Собчак сообщила, что не имеет планов сменить Георгия Полтавченко в кресле губернатора Санкт-Петербурга. Утверждение прозвучало на фоне сделанного на пресс-конференции в Москве заявления о том, что Собчак намерена добиваться отставки чиновника.

«Городом должны управлять молодые современные люди. Полтавченко — в отставку, а выборы — городу. Осенью в Петербурге должен быть нормальный европейский губернатор, который должен соответствовать выбору жителей», — заявила телеведущая 21 февраля на встрече с журналистами в Москве.

Спустя два дня в Мурманске она сказала избирателям, что не собирается становиться главой «культурной столицы России», поскольку ей не нужна должность «для корочки». «Я сама много зарабатываю, мне есть чем заниматься. Я не хочу тратить время на лишний статус», — цитирует «кандидата против всех» сайт Life.ru. В то же время Собчак не исключает, что рассмотрит реальное предложение, которое позволит ей изменить что-либо в стране. Из России, как подчеркнула экс-ведущая «Дома-2», вне зависимости от исхода выборов она уезжать не собирается.

Владимир Васин
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