Собчак рассказала избирателям о своих губернаторских амбициях

08:31 24 февраля 2018 0

Глава Санкт-Петербурга может расслабиться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ксения Собчак сообщила, что не имеет планов сменить Георгия Полтавченко в кресле губернатора Санкт-Петербурга. Утверждение прозвучало на фоне сделанного на пресс-конференции в Москве заявления о том, что Собчак намерена добиваться отставки чиновника.

«Городом должны управлять молодые современные люди. Полтавченко — в отставку, а выборы — городу. Осенью в Петербурге должен быть нормальный европейский губернатор, который должен соответствовать выбору жителей», — заявила телеведущая 21 февраля на встрече с журналистами в Москве.

Спустя два дня в Мурманске она сказала избирателям, что не собирается становиться главой «культурной столицы России», поскольку ей не нужна должность «для корочки». «Я сама много зарабатываю, мне есть чем заниматься. Я не хочу тратить время на лишний статус», — цитирует «кандидата против всех» сайт Life.ru. В то же время Собчак не исключает, что рассмотрит реальное предложение, которое позволит ей изменить что-либо в стране. Из России, как подчеркнула экс-ведущая «Дома-2», вне зависимости от исхода выборов она уезжать не собирается.