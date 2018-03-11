02:54 11 марта 2018 0

Изначально созданный в качестве перехватчика, МиГ-31 сможет поражать наземные цели Фото: Виталий Кузьмин, WikimediaCommons

Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 произвел успешный учебный пуск гиперзвуковой высокоточной ракеты комплекса «Кинжал». Выпущенная из стратосферы ракета поразила наземную мишень.

Как сообщает Минобороны РФ, истребитель взлетел с аэродрома в Южном военном округе. «Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства, — говорится в сообщении ведомства. — Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне».

Отметим, о постановке комплекса «Кинжал» на боевое дежурство впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта этого года. Ракета способна поражать наземные и надводные цели на удалении свыше 2 тыс. км, настигая их в считанные минуты — ее скорость превышает скорость звука в 10 раз. На всей траектории полета ракета маневрирует, успешно преодолевая все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.