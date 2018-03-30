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30 марта 2018
22:48  30 марта 2018 0

Скончалась народная артистка России Наталья Попович

Наталья Попович была ключевой фигурой в театре «Новая опера»ФОТО: официальный сайт «Новой оперы»

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка России Наталья Попович. Печальная новость опубликована на сайте столичного театра «Новая опера» в пятницу, 30 марта. «В Дом, в создание которого Наталья Григорьевна вложила всю себя, пришло Горе. Она тяжело болела, но мы надеялись и верили в лучшее. Бог судил иное», — говорится в сообщении театра.

Отметим, что музыкальная карьера Попович началась в Екатеринбурге. В 1991—2017 годах она была главным хормейстером «Новой оперы». Отмечается, что хор театра был создан «во многом именно ее усилиями». До 2013 года Попович также занимала должность председателя художественно-творческой коллегии театра, придя на смену своему покойному мужу, выдающемуся дирижеру Евгению Колобову.

Как уточняет телеканал 360, прощание с Попович состоится 2 апреля с 11:00 до 13:00 в зеркальном фойе «Новой опера» имени Колобова. Похоронят артистку на Ваганьковском кладбище рядом с супругом.

Сергей Макеев
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