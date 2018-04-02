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02 апреля 2018
19:03  02 апреля 2018 0

Новый глава Кузбасса перечислил свои главные задачи

Церемония вступления в должность началась с минуты молчанияФото: адмнистрация Кемеровской области
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев назвал главные задачи на новом посту. Помимо полного «погружения» в особенности региона, он намерен встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом Цивилев заявил 2 апреля на церемонии вступления в должность.

«Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, особенности региона, во все программы, которые были составлены. Я верю только в командный дух людей, которые здесь живут», — цитирует ТАСС нового главу региона. Цивилев также сообщил, что намерен выстраивать работу «на основе той команды, которая здесь есть. Это достойные люди».

Уже 3 апреля Сергей Цивилев возобновит встречи с родными пострадавших при пожаре в «Зимней вишне», которых не успел принять из-за отставки его предшественник Аман Тулеев. «С каждым мы беседуем индивидуально, программа помощи рассчитана на долгие-долгие годы. Особенно если речь о детях, оставшихся без родителей», — сообщил Цивилев. Поддержка со стороны властей будет продолжаться до того, как они окончательно найдут место в жизни. «Мы должны пройти вместе с ними школу, институт», — пояснил врио губернатора.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло напомнил, что во время трагедии Цивилев «был в гуще событий и предпринимал всевозможные меры для ликвидации последствий». Как ранее отметили эксперты «URA.RU», Сергею Цивилеву с его 1,5 месячным стажем работы вице-губернатором невозможно поставить в вину произошедшее в «Зимней вишне», и при этом как производственник-угольщик он способен максимально быстро войти в курс ситуации, имеет карт-бланш Москвы на решение самых болезненных проблем региона. Весьма высоко оценивают деловые и человеческие качества Цивилева в Якутии, где он долгое время работал до назначения в Кузбасс.

Владимир Васин
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