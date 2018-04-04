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04 апреля 2018
15:15  04 апреля 2018 0

Сын арестованного дагестанского олигарха Магомедова оказался изобретателем

Академия шахмат. Ханты-Мансийск., шахматы
На счету Магомедова-младшего — две уникальные разработкиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Старший сын Зиявудина Магомедова — 19-летний студент Даниял — оказался одаренным юношей. В 11 лет вместе с международным гроссмейстером Константином Костенюком он разработал пульт для игры в шахматы и систему локального мониторинга и связи.

В 2009 году Даниял Магомедов, которому тогда было 11 лет, и Константин Костенюк оформили и запатентовали пульт для игры в классические шахматы. При этом авторами патента значатся оба автора, но патентообладателем является только Костенюк. Как описывали создатели, цель изобретения — создать удобную модель пульта для игры на компьютере в шахматные программы, сообщает Life.ru.

Вторым совместным изобретением Магомедова-младшего и Костенюка стала система локального мониторинга и связи людей. Разработанное устройство относится к системам связи, а область применения — локации с плохим приемом. Так, с его помощью можно связаться с абонентами в труднопроходимой местности, а также определить координаты близко находящихся людей. Специальный блок подключается к мобильному телефону. Он позволяет определять координаты такого же устройства, находящегося рядом. Затем пользователи могут общаться друг с другом с помощью текстовых сообщений или по типу локальной рации. При этом блок можно соединить с мобильным телефоном, используя провода или радиосигнал, или встроить внутрь.

Владелец компании «Сумма» Зиявудин Магомедов недавно стал сопредседателем совета директоров Virgin Hyperloop One — проекта Илона Маска, пишет РБК. В интервью изданию Магомедов заявил, что стоимость одного билета на Hyperloop будет стоить дешевле сегодняшних способов пассажирских перевозок. Братьев Магомедовых — 49-летнего Зиявудина и 51-летнего Магомеда — обвинили в создании организованной преступной группировки, которые похитили из бюджета более 2,5 млрд рублей.

Иван Шестак
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