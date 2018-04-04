19:27 04 апреля 2018 2

«Где эти животные?» — интересуется Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел России озаботилось вопросом, куда пропали домашние животные семьи бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Где сейчас эти домашние животные? У нас есть понимание, что и сколько их там было, но это опять же вопрос к британской стороне», — приводит слова Захаровой агентство «Интерфакс». Как отметила Захарова, вопросы вызывает текущее состояние здоровья этих питомцев. «Если в доме действительно было применено химическое отравляющее вещество, эти живые организмы тоже должны были пострадать», — цитирует агентство представителя министерства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в Солсбери без сознания 4 марта. Их госпитализировали. По заявлению британской стороны, Скрипалей отравили российским нервно-паралитическим веществом. Москва отвергла это обвинение. Как выяснилось позже, британские эксперты не нашли доказательств того, что Скрипали были отравлены ядом, произведенным в России.