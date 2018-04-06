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06 апреля 2018
22:32  06 апреля 2018 0

Известный хореограф пристыдил Пугачеву. «Позволяла себе неприличные вещи!»

Мигель разоткровенничался для блога на YouTubeФото: Мигель, Instagram

Хореограф, наставник и член жюри популярного проекта «Танцы» на ТНТ Сергей Шестеперов, более известный как Мигель, рассказал о совместной работе с певицей Аллой Пугачевой. Откровенное признание он сделал во время шоу «А поговорить?» на YouTube.

По словам Мигеля, артисты «старой закалки» не разрешают себе капризничать на съемочной площадке и спорить с режиссером. На вопрос ведущей шоу о поведении примадонны, хореограф ответил, что певица многое себе дозволяла. «Она королева, позволяла себе очень неприличные вещи. Не хочу ворошить прошлое, это было давно. Может быть, она была не в себе… Она на многое давила», — рассказал танцор.

Напомним, Мигель работал с Пугачевой на проекте «Фабрика звезд», а также при подготовке концерт-фестивалей «Рождественские встречи», которые ежегодно устраивает примадонна. Ранее «URA.RU» сообщало, что Пугачева может вернуться на сцену в 2019 году. Однако Nation News писало о том, что певица пожаловалась на здоровье: ей уже трудно дышать и ходить.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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