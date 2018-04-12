Актер Панкратов-Черный может потерять руки

Народный артист России Александр Панкратов-Черный готовится к операции в одной из столичных больниц. Врачи надеются спасти его руки.
У актера диагностировано серьезное заболевание, при котором укорачиваются сухожилия рук. Результатом может быть частичная или даже полная потеря подвижности пальцев, сообщает РЕН-ТВ. Отмечается, что существуют различные методы лечения, но в данном случае врачи пришли к мысли о необходимости хирургического вмешательства.
Александр Панкратов-Черный снялся в нескольких десятках фильмах. В том числе таких популярных у отечественного зрителя, как «Жестокий романс», «Батальоны просят огня», «Зимний вечер в Гаграх» и массе других. За большие заслуги в области кино в 2009 году ему было присвоено звание «Народный артист России».