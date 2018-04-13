24-летний участник Comedy Баттл внезапно скончался

21:17 13 апреля 2018 0

Андрей Жмакин скончался скоропостижно ФОТО: Андрей Жмакин, «ВКонтакте»

Участник шоу Comedy Баттл и игрок «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Андрей Жмакин умер в возрасте 24 лет. Об этом сообщили в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ).

В сообщении говорится, что Андрей Жмакин умер в ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН, которая проходила на площадке КубГАУ. Как выяснилось, 24-летний краснодарец скончался от сердечной недостаточности, уточняет RT. В институте сообщают, что Жмакин был их выпускником. Вуз выразил соболезнования жене и дочери Андрея.

В некрологе отмечается, что Андрей обладал острым чувством юмора, был талантливым ведущим и игроком КВН, а после стал стендап-комиком. Зрители запомнили его монолог в Comedy, где он рассказывает о своей жизни — как стремительно женился в 19 лет и столь же быстро развелся, а также о буднях молодого отца, пишут Nation News.