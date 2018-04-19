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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:40  19 апреля 2018 2

Бородина закатила истерику из-за критики детей. «Интернет развязал бабам грязные рты». ФОТО

Телеведущая бурно отреагировала на высказывания о ее дочери

Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина устроила в Сети настоящий скандал. Она отругала пользователей, которые нелестно отозвались о детях на фотографии, опубликованной Бородиной в Instagram.

Бородина опубликовала снимок с дня рождения подруги дочери, поздравив девочку и ее родителей под постом. Подписчики оставили много комментариев, однако вместо ожидаемых поздравлений на детей обрушился шквал критики. Это привело телеведущую в бешенство, она начала изучать аккаунты обидчиков, после чего составила из их фото отдельный пост, пишут «Дни.ру».

«Интернет развязал руки многим бабам с грязными ртами, которые от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь в Интернете, разряжаясь таким образом», — написала звезда в Сети. Она добавила, что хотела бы ввести за оскорбления в соцсетях штрафы или даже лишение свободы. Под постом, где Бородина собрала фотографии комментаторов с «грязными ртами», она заявила, что счастливые люди так не выглядят. Ведущая «Дома-2» заявила, что ей стыдно за такое общество и «жалкие души».

Ранее «URA.RU» сообщало о другом скандале, в котором была замешана Ксения Бородина. Телеведущая ударила участницу «Дома-2» за оскорбления в адрес гостей шоу и психолога Натальи Толстой.

Ксения Томашова
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