Белый дом беспокоят частые звонки Трампа по сотовому телефону

Сотрудники Белого дома обеспокоены ростом числа приватных бесед президента США Дональда Трампа со сторонними советниками. Причиной таких подозрений стала возросшая активность использования личного мобильного телефона американским лидером.
По информации телекомпании CNN, ссылающейся на источники в администрации президента, Трамп обычно пользуется для разговора с нужными ему людьми внутренними телефонами. Это позволяет руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли вести учет звонков президента и знать, с кем именно тот говорил. Теперь президент стал более скрытен, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Телекомпания отмечает, что президент США недоволен работой своей команды и хочет сменить ее. Источники CNN подчеркивают, что Трамп привык к более свободной форме общения, принятой в бизнес-кругах. Весной прошлого года стало известно, что президент США Дональд Трамп раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам. Он просит связываться с ним лично.