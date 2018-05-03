Телеведущая Ксения Собчак призналась, что сильно поправилась во время избирательной кампании. В своем Instagram-аккаунте экс-кандидат в президенты России опубликовала диалог с мужем, актером Максимом Виторганом на тему набора веса.
В подписи к селфи Собчак рассказала о предположении, что за последние полгода она сильно поправилась на «всех этих агитациях — конференциях». Своим мнением телеведущая поделилась со своим мужем, Максимом Виторганом, который в ответ отшутился: «Дорогая, не переживай. Это ты просто набрала „политический вес“! Еще пять кг — и станешь тяжеловесом!».
Также в посте с семейным диалогом Собчак ответила на вопрос, почему не посетила Московский кинофестиваль. «Даже не знала, что он прошел! В этом году он тише, чем одинокие поминки!», — высказала свое мнение телеведущая.
Ранее Ксения Собчак опубликовала фото из отпуска в лондонской гостинице. Снимок потряс подписчиков телеведущей: пользователи соцсети нашли много недостатков во внешности экс-кандидата на пост президента РФ.