Умер один из «отцов» легендарной группы «Машина времени»

19:21 06 мая 2018 0

Владимир Сапунов больше 20 лет стоял «за кулисами» успеха легендарной группы Фото: страница в Facebook Андрея Сапунова

Бывший директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов скончался на 66 году жизни от онкологического заболевания. Об смерти сообщил его брат Андрей.

«Брат умер», — коротко написал в Facebook Андрей Сапунов, сопроводив сообщение фотографией. Родные и знакомые в комментариях соболезнуют его потере. За дела популярного музыкального коллектива Владимир Сапунов отвечал с 1994 года, покинув свой пост лишь в 2017 году. При этом экс-директор сохранил дружеские отношения с музыкантами. Стоит отметить, что написанная Владимиром Сапуновым песня «На паре крыл» вошла в альбом «Машины не парковать».

«Машина времени» была основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году. За время существования группы в ней пели Андрей Державин, Александр Зайцев, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий и другие. Сейчас в ее состав входят Андрей Макаревич, Валерий Ефремов и Александр Кутиков.