Володин дал месяц министру Орешкину на подготовку доклада в Госдуме

На подготовку докдлада Максиму Орешкину дали чуть больше месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Повторный «правительственный час» с министром экономического развития Максимом Орешкиным может пройти 10 апреля. Об этом ТАСС сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы к теме [повторного „правительственного часа“] вернемся 10 апреля», — уточнил Володин.

Как писало ранее «URA.RU», Вячеслав Володин прервал Орешкина во время выступления в Госдуме, заявив, что тот слабо подготовлен. В частности, министр не смог дать точного ответа на вопрос депутатов о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году.