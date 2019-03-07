Володин дал месяц министру Орешкину на подготовку доклада в Госдуме

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 00:10
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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, орешкин максим, смотрит в телефон
На подготовку докдлада Максиму Орешкину дали чуть больше месяцаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Повторный «правительственный час» с министром экономического развития Максимом Орешкиным может пройти 10 апреля. Об этом ТАСС сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы к теме [повторного „правительственного часа“] вернемся 10 апреля», — уточнил Володин.

Как писало ранее «URA.RU», Вячеслав Володин прервал Орешкина во время выступления в Госдуме, заявив, что тот слабо подготовлен. В частности, министр не смог дать точного ответа на вопрос депутатов о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году.

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