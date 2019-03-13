S7 временно отказались от полетов на новейших Boeing 737 MAX Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские правозащитники призвали Следственный комитет принять участие в расследовании авиакатастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии. Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил соответствующее обращению председателю СК Александру Бастрыкину.

«В связи с тем, что жертвами авиакатастрофы стали в том числе трое граждан России, необходимо провести проверку обстоятельств крушения самолета», — цитирует Аманлиева RT. В частности, общественники говорят о необходимости оценить действия пилотов и авиакомпании, проверить соответствие судна требованиям безопасности. Они подчеркивают, что виновные в преступлениях против граждан России за границей подлежат уголовной ответственности.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, потерпел крушение 10 марта, напоминает агентство Nation News. Погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших пассажиров трое россиян. Это сотрудники Сбербанка Екатерина и Александр Поляковы и парашютист из Твери Сергей Вяликов.