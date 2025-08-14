12-летний мальчик ранен при атаке дрона на село Таврово в Белгородской области

В селе Таврово Белгородской области 14 августа в результате атаки беспилотников ВСУ был ранен 12-летний ребенок. Мальчику осколком повредило ногу, а также он получил минно-взрывную травму. Об этом в соцсети сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Таврово в результате атаки беспилотника ранен 12-летний мальчик. Ребенок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Ребенок госпитализирован.
Также в ходе атаки украинских дронов повреждены дома и окна в селах Бочковка, Никольское и поселке Майский. В самом Белгороде от атак БПЛА поврежден фасад соцобъекта, выбило окна в девяти квартирах и осколками посечено 23 автомобиля.
