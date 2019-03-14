Офицер с авиабазы ЦВО пытался подкупить сотрудника ФСБ ради кражи топлива

Василюк служил на 562-й авиабазе и воровал авиатопливо Фото: «В\ч 12739», ВК

В Новосибирском гарнизонном военном суде Центрального военного округа осужден майор, пытавшийся подкупить сотрудника ФСБ. Начальник автомобильной и электрогазовой службы в/ч 12739 майор Юрий Василюк признан виновным по статье «дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)», сообщили «URA.RU» в Главном военном следственном управлении.

По данным следствия, Василюк похищал из части авиационное топливо. В сентябре 2018 года осужденный предложил сотруднику ФСБ взятку в 150 тысяч рублей за то, чтобы тот не проводил у него проверку. Чекист доложил о предложении начальству. После передачи денег майора задержали.

Решением суда Василюку назначен штраф 1,1 млн рублей, он лишен права занимать должности на госслужбе в течение двух лет, а так же лишен воинского звания. «Этот офицер представлен на увольнение из рядов Вооруженных сил», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ЦВО.