Шнуров решил, чем будет заниматься после распада «Ленинграда»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своих дальнейших планах. После роспуска группы музыкант планирует заняться живописью.
«Живопись меня успокаивает. Помалюю что-нибудь», — сказал Шнуров в беседе с РБК. Музыкант отметил, что испытывает положительные эмоции, рисуя по холсту.
Самая большая выручка за картину музыканта составила около 30 тысяч евро, говорит Шнуров. Продаются картины Шнурова, по его словам, «нормально». Шнуров создал свой стиль, назвав его «брендреализм». В его основе лежит идея того, что в XXI веке человека окружают лишь искусственно созданные продукты-бренды.
Первая выставка Шнурова состоялась в 2006 году, напоминает «Национальная служба новостей». Работы выставлялись в петербургском музее «Эрарта» и Московском музее современного искусства. Картины и инсталляции музыкант придумывает, а исполняет их уже команда художников.
Ранее Сергей Шнуров заявил о том, что тур в 2019 году станет последним для коллектива. Последний концерт «Ленинграда» пройдет в октябре.