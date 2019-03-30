Экс-ведущая шоу «Орел и решка» отказалась от украинского гражданства

Телеведущая Жанна Бадоева, известная зрителю по программе «Орел и решка», больше не является гражданкой Украины. Об этом она заявила в программе «А поговорить?» в YouTube.
По словам Бадоевой, сейчас она — гражданка Италии. На вопрос Ирины Шихман отказалась ли она от украинского подданства, Бадоева ответила кивком головы.
«Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, развлекаю людей всего мира», — приводит RT слова ведущей.
Всего в Италии Бадоева вместе со своим мужем, бизнесменом Василием Мельчининым, проживает с 2015 года, уточняет «Царьград». Известность Бадоева получила как автор и ведущая программы о путешествиях «Орел и решка».