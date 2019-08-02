Экс-чиновница, переехавшая из ХМАО в Тюмень, набирает в команду северян

Директором тюменской филармонии может стать выходец из ХМАО. Как сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, нынешний глава учреждения Андрей Чувашов написал заявление об увольнении. Тенденция замены тюменцев югорчанами наметилась после того, как Тюменское концертно-театральное объединение (куда входит филармония) возглавила экс-директор департамента культуры ХМАО Надежда Казначеева.
«Мы уже точно знаем, что преемник Чувашова также приедет из Югры, но пока не знаем, кто именно», — рассказал собеседник агентства. По его словам, с момента работы в ТКТО Казначеева приняла на работу около 10 человек из северного округа. «Одна их них — Ольга Семенс, стала заместителем Казначеевой, другие распределены по подразделениям ТКТО. Возможно, с перспективой дальнейшего повышения», — уточняет источник.
В приемной филармонии не ответили на звонок агентства. Казначеева не стала общаться с корреспондентом, сославшись на занятость, и попросила перезвонить в понедельник. «URA.RU» направило в пресс-службу ТКТО официальный запрос.
Андрей Чувашов возглавил тюменскую филармонию в октябре 2016 года. На этом посту он сменил Михаила Бирмана.