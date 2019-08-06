Бизнес потратит на блогеров миллиарды рублей

Доходы российских топ-блогеров вскоре могут существенно вырасти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В скором времени в России существенно вырастут затраты на рекламу через блогеров. Рекламодателям придется потратить на «лидеров мнений» 10 миллиардов рублей — это в два раза больше, чем год назад.

«Объем затрат рекламодателей на рекламу у блогеров в социальных сетях и мессенджерах (рынок influencer-маркетинга) в России по итогам 2019 года составит около 10 млрд рублей», — отмечает « Коммерсант » со ссылкой на исследование, проведенное сервисом Epicstars.

По итогам минувшего года рынок рекламы через блогеров достиг 5 млрд рублей, говорится в исследовании компании, на Россию приходится 1—1,5% глобального объема рекламы через лидеров мнений. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, весь рынок рекламы в интернете в России по итогам 2018 года составлял 203 млрд рублей, то есть на блогеров в настоящее время приходится меньше 3% рынка.

Ранее журнал Forbes рассказал, что один пост топового российского блогера стоит около миллиона рублей. Деловое издание подсчитало доходы самых популярных звезд Instagram. Самые успешные блогеры России 2019 года в рейтинге Forbes «40 из 40» — телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак (доход 1 миллион долларов). За ней следует ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева (900 тысяч долларов). Следующий по популярности журналист Юрий Дудь (1,4 млн долларов).