Онищенко рассказал, кому из россиян угрожает опасность из-за жары

Сильнее всего от жары пострадают российские пенсионеры, полагает Геннадий Онищенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

От обещанной синоптиками 36-градусной жары сильнее всего пострадают пожилые россияне. Об этом сообщил «URA.RU» депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«В наиболее уязвимой ситуации в случае наступления сильной жары, конечно же, окажутся пенсионеры, так как их здоровье уже оставляет желать лучшего. Им справиться с жаркой погодой будет довольно тяжело, поэтому им бы я мог посоветовать пореже выходить на улицу в период сильного потепления», — пояснил народный избранник.

Также, по словам Онищенко, непросто в жару придется детям и россиянам с хроническими заболеваниями. «Но в жаркую погоду всем будет непросто, для каждого из нас высокая температура воздуха — сильный стресс. Поэтому я советую всем при наступлении сильной жары пить побольше воды, одеваться полегче и воздержаться от излишнего употребления жирной пищи. Так можно пережить такой период без вреда для здоровья», — добавил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Европейскую территорию России вскоре вернется жаркое лето. Такой прогноз дали специалисты Гидрометцентра. Первыми изменение температуры ощутят жители Центрального федерального округа и Поволжья. Днем там воздух будет прогреваться до 30-36 градусов. На севере и на западе России, по прогнозам синоптиков, не обойдется без осадков — там ожидаются дожди с грозами. В южные регионы страны придет антициклон с жарким тропическим воздухом. В частности, в Крыму температура приблизится к максимальным показателям. На Урале в следующие несколько дней станет теплее, но аномально высоких температур не ожидается.