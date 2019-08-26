Названы наставники нового сезона шоу «Голос»

В новом сезоне шоу «Голос» на «Первом канале» наставниками станут певцы Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин, а также композитор Константин Меладзе. Об этом журналистам сообщил продюсер проекта Юрий Аксюта.
Он отметил, что на «тренерскую работу» пригласили артистов, которые представляют разные течения в музыке. «Константин Шотаевич филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров — это все краски рок-н-ролла», — сказал Аксюта. «Полина Гагарина, безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом», — добавил он. Продюсер заметил, что с новичком проекта Сюткиным «связывает большие ожидания», пишут «Дни.ру».
Ведущим «Голоса» по традиции будет актер и шоумен Дмитрий Нагиев. Эфир восьмого сезона популярного конкурса стартует осенью. Заявки на участие в шоу прислали тысячи человек. Из них до «слепых прослушиваний» допустили только 120 человек, уточняет «Национальная служба новостей».