Умер директор компании Tez Tour

Причина смерти Дмитрия Шершнева пока не известна ФОТО: Сайт Ассоциации туроператоров России

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев умер в ночь на 31 августа в возрасте 46 лет. Информация об этом размещена на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Его уход — огромная и невосполнимая утрата для всех нас. <…> Он всегда заряжал коллег своей энергией, теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе», — отметили в пресс-службе туроператора. У Дмитрия Шершнева остались жена и две дочки, сообщает телеканал 360. Причина смерти пока не известна. Похороны гендиректора Tez Tour состоятся во вторник.

В конце июля сообщалось о проблемах российских туристов в Турции. Они пожаловались на плохие условия проживания в отеле. В такой ситуации оказались как минимум 90 россиян. Компания Tez Tour переселила 60 своих клиентов в другие отели.