Пушков оценил «поздравление» Трампа с началом Второй мировой войны

Алексей Пушков считает, что президенту США не интересно, что именно отмечают в Варшаве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слова президента США Дональда Трампа, который поздравил Польшу с началом Второй мировой войны, вызваны тем, что у американского лидера нет желания разбираться, что именно отмечают в Варшаве. Об этом на своей странице в Twitter заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Дональд Трамп отвечает на вопрос журналиста Vox, не хочет ли он адресовать послание Польше в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. «Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна», — приводит ответ Трампа News.ru .

«Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп еще и поздравил Польшу с началом Второй мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают», — прокомментировал высказывание президента США Пушков.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года со вторжения германских войск в Польшу. Спустя 16 дней государство перешло под контроль Берлина.