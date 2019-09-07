Появилось видео из аэропорта Киева с самолетом для обмена заключенными

Осужденные уже летят домой из Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опубликовано видео, на котором видно, как из Украины вылетает самолет с российскими гражданами, которые участвуют в обмене заключенными между Москвой и Киевом. Видео появилось в telegram-канале РИА «Новости».

«Участники договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетели в Москву», — передает информационное агентство.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина ведут переговоры по взаимному обмену осужденными. Информацию о точной дате события озвучил украинский адвокат Валентин Рыбин. Он заявил, что освобождение удерживаемых лиц пройдет, если Москва не против отсутствия россиянина Руслана Гаджиева среди граждан, вошедших в список по обмену, сообщает Nation News.