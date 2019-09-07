Путин предложил увековечить имя Назарбаева на Байконуре

В ответ на предложение Владимира Путина экс-президент Казахстана выдвинул свой вариант Фото: Официальный сайт Президента России

Президент России Владимир Путин предложил экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву переименовать строящийся на Байконуре космический ракетный комплекс «Байтерек» в честь него. С такой инициативой он выступил во время осмотра павильона «Казахстан» на ВДНХ в Москве.

Путин спросил, почему новый комплекс носит название «Байтерек», передает РИА «Новости». В ответ Назарбаев объяснил, что это слово означает «древо жизни». «Давайте «Нурсултан» назовем. Вы же делали этот проект», — предложил Путин. «Нурсултан» — нет. Как-то по-другому назовите. «Назарбаев» назовите», — сказал Назарбаев, предлагая свой вариант.

«Хорошо, договорились», — заключил президент РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев, осматривавший с Путиным новый павильон, отметил, что с таким именем «проект нужно реализовать качественно».

«Байтерек» — совместный проект России и Казахстана, стартовавший в 2004 году. Предполагается, что к 2022 году на космодроме Байконур появится новый ракетный комплекс для выведения космических аппаратов ракетами-носителями «Союз-5».