Из ДНР планируют запустить прямой поезд до Москвы

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Прямое сообщение хотят наладить с Москвой и Санкт-ПетербургомФото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Донецкой народной республики планируют возобновить прямое железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с активистами общественного движения «Донецкая республика».

«Планируется, в частности, [восстановить сообщение] с Москвой, Санкт-Петербургом. Система эта прорабатывается, и в самое ближайшее время уже сможем воспользоваться», — приводит слова Пушилина РИА «Новости». Глава ДНР отметил, что железнодорожное сообщение будет без пересадок.

Ранее «URA.RU» сообщало, что произошедший обмен заключенными между Россией и Украиной может навредить непризнанным Донецкой народной республике и Луганской народной республике. По словам экспертов, республики рискуют лишиться поддержки Москвы на фоне дипломатического потепления между странами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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