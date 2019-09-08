Из ДНР планируют запустить прямой поезд до Москвы

Власти Донецкой народной республики планируют возобновить прямое железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с активистами общественного движения «Донецкая республика».
«Планируется, в частности, [восстановить сообщение] с Москвой, Санкт-Петербургом. Система эта прорабатывается, и в самое ближайшее время уже сможем воспользоваться», — приводит слова Пушилина РИА «Новости». Глава ДНР отметил, что железнодорожное сообщение будет без пересадок.
Ранее «URA.RU» сообщало, что произошедший обмен заключенными между Россией и Украиной может навредить непризнанным Донецкой народной республике и Луганской народной республике. По словам экспертов, республики рискуют лишиться поддержки Москвы на фоне дипломатического потепления между странами.