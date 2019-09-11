Болгарские политики поспорили из-за русофилов, обвиненных в шпионаже в пользу России

Лидера «Русофилов» подозревают в попытке изменить внешнеполитический курс Болгарии Фото: depositphotos.com

Представители ведущих партий Болгарии поспорили из-за обвинения лидера Национального движения «Русофилов» Николая Малинова в шпионаже. По мнению лидера оппозиционной Болгарской социалистической партии Корнелии Ноновой, дело против Малинова — попытка разделить общество.

«Своими действиями он [премьер-министр Бойко Борисов] спровоцировал разделение болгарского народа на русофилов и русофобов, натравливая их друг на друга. Оцениваем случившееся как грубое посягательство на свободу слова», — приводит слова Ниновой ТАСС.

Комментируя ее высказывание, депутат от правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Тома Биков призвал «доверять» спецслужбам. «Из заявления прокуратуры понятно, что речь идет о расследовании против конкретных лиц, а не против <…> общности, разделяющей одну или другую идеологию», — сказал Биков.

Накануне в Болгарии по подозрению в шпионаже были задержаны три человека, включая лидера пророссийского движения «Русофилы» Николая Малинова, напоминает сайт ТВЦ . Их подозревают в госизмене и шпионаже, а именно в попытке изменить геополитический курс страны.

Видео: сайт ТВЦ