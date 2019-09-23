Сбербанк отдаст государству половину прибыли

Минфин планирует в 2020 году получить в бюджет государства 50% от чистой прибыли Сбербанка. Об этом стало известно из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.
«В 2020 году государство получит от Сбербанка 217,1 млрд рублей дивидендов (50% плюс 1 акция Сбербанка принадлежат ЦБ, который перечисляет выплаты по ним в бюджет). Таким образом, на дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанк может направить 434,2 млрд, а с учетом привилегированных сумма вырастет до 453,3 млрд рублей», — сообщает газета «Ведомости». Чтобы заплатить такую сумму, Сбербанк должен в 2019 году заработать 906,6 млрд рублей.
Такие дивиденды Сбербанк должен платить правительству из-за принятой им в 2017 году политики, согласно которой он должен направлять половину своей прибыли, если достаточность капитала сохраняется на уровне 12,5%. Однако в прошлые годы банк не отправлял Минфину 50% своей прибыли.
В следующие годы Минфин должен начать получать от банка еще больше денег. Так, в 2021 году Сбербанк отдаст в бюджет 254,6 млрд рублей, а через год — 282,5 млрд рублей