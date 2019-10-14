Россию полностью отключат от аналогового телевидения

Россия завершит переход на цифровое эфирное телевидение 14 октября. В этот день в оставшихся 21 регионах страны будет отключено аналоговое вещание федеральных телеканалов, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«Символическое выключение аналогового вещания из Центра управления полетами произведут <…> с борта Международной космической станции», — приводит ТАСС сообщение РТРС. В частности, аналоговое вещание прекратится в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, Севастополе и Крыму, Челябинской, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях, на Северном Кавказе, в нескольких регионах Северо-Запада и двух регионах Центрального федерального округа.
Сразу после прекращения аналоговой трансляции федеральных каналов на их частотах начнет проигрываться видеоролик с номером горячей линии и объяснением, как настроить цифровое ТВ. Региональные телекомпании продолжает работу в аналоговом режиме.