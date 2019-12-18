Соловьев пожалел украинцев, которые уезжают в Россию из-за бедности

Решение украинских властей Соловьев назвал «очередной глупостью» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украинцы уезжают в Россию потому, что не могут заработать себе на жизнь в родной стране, и именно с этой проблемой стоит бороться Киеву. Так телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал недавнее решение украинских властей, по которому украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспорту.

«Ясно, что пытаются любыми способами помешать украинцам ехать туда, где они могут зарабатывать деньги», — отметил Соловьев. По его мнению, в Киеве не понимают, что необходимо бороться с причинами переселения украинцев, а не препятствовать их выезду. Соловьев добавил, что жалеет простых украинцев, которые вынуждены следовать этим мерам. Он также подчеркнул, что украинцев, желающих уехать в Россию, станет меньше только тогда, когда они смогут достойно зарабатывать у себя на родине.

В целом телеведущий считает такой шаг украинских властей неудивительным — Соловьев назвал это решение «очередной глупостью». По его словам, оно не имеет ничего общего с усилением национальной безопасности.

Ранее телеканал 360 сообщал, что с 1 марта 2020 года для въезда на территорию России украинцам придется предъявлять заграничные паспорта. При этом возвращаться в Украину они смогут по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, передает RT.